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Новости: Криминал и ЧП
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Гибель трех правоохранителей в ДТП в Одесской области: начато расследование

Гибель трех правоохранителей в ДТП в Одесской области: начато расследование

КИЕВ. 14 августа. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Белгород-Днестровском районе с участием правоохранителей. Об этом УНН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Детали

В Одесской области при участии полицейского автомобиля произошло ДТП в котором погибли трое полицейских и один получил травмы. Как известно, авария произошла по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря Одесской области. Направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска Нацполиции в Одесской области на служебном автомобиле съехали в кювет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: ДТП
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