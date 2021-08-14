Гибель трех правоохранителей в ДТП в Одесской области: начато расследование

КИЕВ. 14 августа. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Белгород-Днестровском районе с участием правоохранителей. Об этом УНН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Детали

В Одесской области при участии полицейского автомобиля произошло ДТП в котором погибли трое полицейских и один получил травмы. Как известно, авария произошла по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря Одесской области. Направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска Нацполиции в Одесской области на служебном автомобиле съехали в кювет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.