Украинцы получили уже более 7,3 млн прививок от COVID-19

КИЕВ. 14 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 2,7 млн человек. При этом в целом сделали уже 7,3 миллиона прививок, из которых за последние сутки - 161 000. Об УНН этом сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Одну дозу получили 4 644 647 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 688 903 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 333 550 прививок.

Детали

По информации ведомства, 161 792 человека было вакцинировано против COVID-19 за сутки 13 августа 2021. Одну дозу получили 106 206 человек полностью иммунизированы - 55 586 человек.

В течение суток работали: 926 мобильных бригад, 2879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).