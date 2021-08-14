Китайский активист, который бежал от преследований, останется в Украине до конца года

КИЕВ. 14 августа. УНН. Илисен Айеркен, 24-летний активист из Китая, которого 8 августа задержали за нарушение украинского-словацкой границы, останется в Украине как минимум до конца этого года, пока будет длиться процедура рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца. Такое решение принято по результатам судебного заседания Ужгородского горрайонного суда, сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Активиста в ноябре прошлого года уже задерживали во Львовской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины при попытке незаконно попасть в Польшу.

"... он обратился с заявлением о предоставлении защиты в Украине... Пока в Государственной миграционной службе длилось разбирательство его обращения, человек в очередной раз нарушил украинское законодательство и в первых числах августа 2021 года незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС", - говорится в сообщении.

После задержания за незаконное пересечение границы словацкими пограничниками Илисен Айеркен подал еще одно заявление о защите в Украине. Сейчас после решения суда активист находится в пункте временного содержания иностранцев Чопского пограничного отряда.

Илисен Айеркен родом из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, бежал из страны из-за преследований мусульман коммунистической властью страны.

Сбежав из Китая, он сначала попал в Казахстан, но не стал просить о гражданстве или разрешение на проживание там, поскольку, по его словам, "не видел смысла" в этом, и двинулся дальше, оказавшись в Украине.

Дополнение

Казахи и уйгуры, которые выехали из Синьцзяна в Казахстан и Турцию после освобождения из так называемых "лагерей политического перевоспитания", назвали эти учреждения тюрьмами, где люди подвергаются жестокому обращению и идеологической обработке с целью ассимиляции и с тем, чтобы они отказались от своей культуры и языка. Авторитетные правозащитные организации и эксперты сообщали о массовом использовании в Синьцзяне принудительного труда представителей тюркских национальных групп, насильственного контроля рождаемости, пытках и других репрессиях.

Китай отрицает эти обвинения. Пекин признал наличие "лагерей", но китайские власти называют их "центрами профессионального обучения", созданными в целях борьбы с "терроризмом" и "экстремизмом".