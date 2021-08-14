В Сиднее новый антирекорд больных COVID-19 и власти повысили штрафы за нарушение карантинных правил

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Сиднее за прошедшие сутки зафиксировали 466 больных коронавирусом. Этот показатель превысил предыдущий максимум – 390 человек. Из-за вспышки болезни в городе введут более строгие карантинные правила. Об этом сообщает УНН по данным агентства Reuters.

Детали

Количество зараженных COVID-19 в Сиднее за сутки выросло до 466 человек. Этот показатель превзошел предыдущий дневной максимум – 390, зафиксирован в пятницу. Также зарегистрировали четыре случая смерти. Общее количество смертельных случаев вследствие последней вспышки в Сиднее достигло 42.

В городе, на фоне стремительного распространения коронавируса, сегодня усилят ограничения: жителям незакрытых на карантин районов запретят выходить из дома. Введут новый штраф в размере 3000 австралийских долларов для тех, кто будет въезжать в региональные районы без официального разрешения. Ранее штраф составлял 1000 австралийских долларов.

На следующей неделе в Сидней направят сотни военнослужащих, которые помогут обеспечить изоляцию. Они будут следить за тем, как жители придерживаются карантинных правил.

Из-за высокого уровня заболеваемости председатель штата Глэдис Бережиклян сомневается, что Сидней завершит девятинедельную изоляцию 28 августа, как планировали ранее. Предполагают вероятное ослабление некоторых ограничений, если люди будут вакцинироваться и снизится количество больных COVID-19.

Добавим

Несмотря на вспышки коронавирусной инфекции в городах Австралии, количество больных в стране ниже, чем в большинстве других развитых стран.

По статистике ВОЗ, 13 августа в Австралии зарегистрировано 37754 больных коронавирусом, умерло - 947 человека. Введено более 13 млн доз вакцины от COVID-19.



Напомним

На прошлой недели австралийская власть предупредила жителей Сиднея, что они должны готовиться к всплеску случаев COVID-19 после того, как второй день подряд регистрировали рекордное количество больных.

Из-за распространения коронавируса 11 августа в Австралии запретили гражданам покидать территорию страны без уважительной причины.