Коронавирус в США: все кровати в больницах некоторых штатов заняты жертвами Covid-19

КИЕВ. 14 августа. УНН. Количество госпитализаций в США, связанных с Covid-19 достигло рекордного уровня в некоторых частях Юга страны, при этом некоторые пациенты не могут получить лечение из-за нехватки свободных мест в больницах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Ситуация особенно тревожная в нескольких южных штатах.

На прошлой неделе Луизиана установила новый рекорд по госпитализациях через Covid-19.

Количество госпитализаций во Флориде подскочила на 13% по сравнению с предыдущим пиком штата, 23 июля 2020 года. В управлении штата заявили, что на этой неделе 60% больниц штата столкнутся с "критической нехваткой персонала".

"За последние 12 часов мы потеряли больше пациентов, чем... за последние пять-шесть недель", - сообщили в офисе губернатора штата Флорида.

Согласно исследованию CDC, для взрослых, ранее инфицированных Covid-19, вакцины обеспечивают лучшую защиту от повторного заражения, чем природный иммунитет.

Исследование предполагает, что люди, которые заразились Covid-19 и не прошли вакцинацию, имели более чем в два раза больше шансов повторно заразиться по сравнению с людьми, которые также были инфицированы Covid-19, но позже были полностью вакцинированы.

Дополнение

Согласно данным, опубликованным в воскресенье Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, в настоящее время полностью вакцинированы 50,1% всего населения США - более 166 млн человек.

Сейчас в США ежедневно регистрируется в среднем более 100 000 новых случаев заболевания Covid-19 - самый высокий показатель за почти шесть месяцев, по данным Университета Джона Хопкинса.