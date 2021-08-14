СМИ: посольство США в Кабуле поручило сотрудникам уничтожить секретные документы

КИЕВ. 14 августа. УНН. Посольство США в Кабуле поручило персоналу уничтожить конфиденциальные материалы, а также предметы, “которые могут быть неправомерно использованы в пропагандистских целях”. Об этом со ссылкой на отправленное сотрудникам распоряжение руководство пишут CNN и Bloomberg, передает УНН.

Детали

В распоряжении посольства содержится призыв к персоналу “воспользоваться преимуществами и уменьшить количество конфиденциальных материалов на территории”, включая бумаги и электронику, пишут журналисты.

“Пожалуйста, также включите предметы с логотипами посольств или агентств, американские флаги или предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях”, — говорится в сообщении.

В распоряжении также подробно описаны способы, которыми дипломаты могут уничтожать материалы: использовать мусорные баки и измельчители для бумаги, дезинтегратор для электроники, мусоросжигательные печи для медицинских отходов и прибор, который “может раздавить предметы, слишком большие для дезинтегратора”. В распоряжении говорится, что посольство будет предлагать так называемую “поддержку уничтожения” с 8:30 до 16:00 до дальнейшего уведомления.

“Эти методы уничтожения не подходят для оружия, боеприпасов и аналогичных предметов”, — говорится в распоряжении.

Два чиновника администрации Байдена, которые говорили на условиях анонимности, сообщили Bloomberg, что процедура уничтожения документов является стандартной. Один из официальных лиц сказал, что это соответствует установленным планам вывода большинства американских сил в Афганистане к концу месяца, но признал, что успехи талибов сыграли свою роль.

Отметим, что, по данным источника CNN в дипломатических кругах, по одной из оценок разведки, Кабул может быть изолирован талибами в течение недели, возможно, в течение следующих 72 часов. Источник подчеркнул, что это не означает, что группа боевиков войдет в столицу.

Контекст

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021.

Радикальное движение “Талибан” организовало масштабное наступление и захватила много провинций. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата.



По данным военной разведки США, в течение 30-90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.



Добавим

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство уже начало отрабатывать возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана. На сегодня, по его словам, на территории страны таких — от 50 до 100 человек.



