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В России третий день подряд фиксируют суточный "рекорд" смертности от COVID-19

В России третий день подряд фиксируют суточный "рекорд" смертности от COVID-19

КИЕВ. 14 августа. УНН. Третьи сутки подряд в России наблюдается рост числа летальных исходов от коронавируса. Так, за последние сутки зарегистрировали 819 смертельных случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Детали

12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа - 815, а сегодня, 14 августа, - 819.

Наибольшее количество умерших в Москве - 57 против 59 случаев днем ранее. Всего в столице РФ с начала пандемии умерли 26 539 больных.

Общее количество жертв COVID-19 в России превысило 169 тыс.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 22 144, до 6 579 212.

Количество активных случаев, то есть пациентов, проходящих лечение в данный момент, выросло до 541 639, и это максимум с 19 января.

Источник: УНН
Теги: Россия, Коронавирус
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