Вселенский Патриарх Варфоломей вместе с Епифанием возглавят литургию в Киеве на следующей неделе

КИЕВ. 14 августа. УНН. В воскресенье, 22 августа Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию в Святой Софии в украинской столице. Об этом сообщает Православная церковь Украины, передает УНН.

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"В воскресенье, 22 августа 2021, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

Детали

По данным пресс-службы, начало богослужения запланирован в 9:00. Также в ПЦУ призвали учитывать меры безопасности, будут использоваться.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Что было раньше

В октябре прошлого года Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину. После этого Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году.