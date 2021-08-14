ФСБ в оккупированном Крыму заставляет учителей собирать данные о детях

КИЕВ. 14 августа. УНН. В оккупированной Керчи "управление образования" собирает личные данные о детях для спецслужб. Копию требования и приложение опубликовало радио Керч.ФМ, передает Суспільне Крим, информирует УНН.

Детали

По требованию "начальника управления образования", директора школ должны передать личные данные учащихся: имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учащихся в возрасте от 12 до 17 лет.

"По запросу Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городе Севастополе необходимо 10 августа 2021 года в 15.00 подать сведения о детях в возрасте от 12 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Керчи, согласно прилагаемой форме. Дополнительно сообщаем, что полномочиями органов ФСБ России предусмотрено получение персональных данных без согласия субъекта", - такое письмо за подписью "начальника управления образования" Керчи получили руководители учебных заведений.

Как сообщил "Суспільному Крим" правозащитник Александр Седов, ученики не обязаны предоставлять эту информацию. Или они могут дать недействительный номер или только набор случайных чисел, который похож на номер телефона.

"Это нарушение права на частную, семейную жизнь. Передача личной информации третьим лицам без согласия лица, который этой информацией владеет. Это необходимо для того, чтобы можно было отслеживать перемещение этих людей, звонки этих людей. Например, можно собрать информацию о том, кто непосредственно участвовал в любой акции по номерам мобильных телефонов участников. И в дальнейшем, на основании этого списка, привлекать к ответственности по действующему российскому законодательству", - сообщил эксперт.