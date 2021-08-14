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Основой могла стать национальная неприязнь: информацию о нападении на украинца в Польше проверяет посольство

КИЕВ. 14 августа. УНН. Посольство Украины в Польше проверяет информацию опубликованную в СМИ о нападении на гражданина Украины в городе Бжег. Об этом украинские дипломаты сообщили в пятницу, 13 августа, передает УНН.

Цитата:

"Посольство Украины совместно с Консульством Украины в Гданьске проверяют информацию СМИ об инциденте в м.Влоцлавек, основой которого может быть национальная неприязнь", - сообщили в Посольстве.

В украинском дипучреждении подчеркнули, что любые проявления насилия, унижения или предвзятости по национальному признаку недопустимы.

Контекст

Накануне польские СМИ сообщили, что 8 августа семеро неизвестных напали на украинском в центре города Бжег, забросав его бутылками.

Согласно данным местной полиции, после 4:00 утра группа агрессивно настроенных лиц цеплялась ко всем прохожих и преследовала мужчину, который по информации свидетеля, был украинцем.

Полиция заявила, что у точки общественного питания работники полиции обнаружили нескольких человек, которые указали, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили.

О состоянии пострадавшего не сообщалось.

Источник: УНН
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