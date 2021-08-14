В Японии продолжаются ливни, объявлена эвакуация более миллиона жителей

КИЕВ. 14 августа. УНН. В субботу часть территории Японии продолжила потерпать от проливных дождей, при этом Метеорологическое управление страны опубликовало предупреждение о чрезвычайных ситуациях в префектуре Хиросима, а также в трех префектурах района Кюсю, где был зарегистрирован рекордный уровень осадков, передает УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

По данным Метеорологического управления, на фоне не прекращающихся проливных дождей могут возникнуть оползни и наводнения на обширной территории, простирающейся от западной Японии до северо-восточной части страны.

Метеорологи также сообщают, что в течение 24-х часов до утра воскресенья ожидается до 300 мм осадков в центральном японском регионе Токай и до 250 мм на других территориях, включая Сикоку и Кинки на западе Японии, регион Канто-Кошин с центром в Токио, и Кюсю.

Как сообщает NHK, Метеорологическое управление выдало для префектур Сага, Нагасаки, Фукуока и Хиросима предупреждение об эвакуации уровня 5 – наивысшего уровня из возможных. На данный момент область его охвата составляет более 1,4 миллиона человек в трех юго-западных префектурах, а также в префектуре Хиросима.



Что было ранее

Как сообщал УНН, на сегодня известно о как минимум одной жертве и двух пропавших без вести в результате наводнения.



Согласно Kyodo, погибла 59-летняя женщина, а двое пропавших без вести – это ее 67-летний муж и их 32-летняя дочь.