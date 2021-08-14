В воскресенье жара в отдельных регионах достигнет 32 градусов, а вода в Азовском море прогрелась до 27

КИЕВ. 14 августа. УНН. В воскресенье, 15 августа, на большей части территории Украины ожидается достаточно жаркая погода без осадков. Об этом УНН сообщает согласно информации предоставленной Укргидрометцентром.

Детали

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны без осадков; температура ночью 11-16°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 5-10°, днем около 20°.

В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; темература ночью 14-19°, днем 23-28°.

Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что температура воды составляет в Черном море 22-25°, в Азовском море 24-27°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Добавим

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 27-32°; в Киеве ночью 14-16°, днем около 30°.