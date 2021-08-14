Эмма Стоун снимется во второй части "Круэллы"

КИЕВ. 14 августа. УНН. Обладательница "Оскара" Эмма Стоун официально заключила соглашение о съемках в продолжении "Круэллы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deadline.

Детали

Ранее сиквел "Круэллы" уже был анонсирован, но звезда первого фильма и исполнительница титульной роли официально не подписывалась на продолжение. Сейчас Disney и актриса таки договорились. Утверждается, что условия договора полностью соответствуют новым реалиям, то есть учитывают другие схемы заработка в условиях, когда из-за пандемии изменилась схема запуска фильмов.

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"Это соглашение демонстрирует, что может быть справедливый путь вперед, который защищает артистов и приводит в соответствие интересы студий и талантов", - прокомментировал Патрик Уайтселл, глава агентства, представляющего интересы Стоун.

Хотя Disney не обнародовало показателей PVOD для Cruella, фильм был явно достаточно успешным, для запуска продолжения. Как сообщалось ранее, к работе возвращаются режиссер картины Крейг Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара. Съемочный и прокатный графики картины пока не называются.

Добавим

В новостях было много предположений по поводу того, что Эмма Стоун может присоединиться к Скарлетт Йоханссон в судебной битве против гигантской корпорации, выпустившей "Черную вдову" по гибридной схеме и, по мнению Йоханссон, нанесшей серьезный удар по кассовым сборам.

С фильмом "Круэлла" произошла похожая история. Кино показали сразу в кинотеатрах и на стриминговой платформе. Однако пока это не как не повлияло на заключение соглашения между Disney и Эммой Стоун.