Запрет на поездки и остановка работы предприятий: в Иране из-за всплеска COVID-19 вводят строгую изоляцию

КИЕВ. 14 августа. УНН. Иран вводит недельную изоляцию и запрет на поездки по всей стране на фоне пятого всплеска COVID-19. Иран больше всего пострадал среди стран Ближнего Востока от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Все предприятия и офисы будут закрыты в рамках общенациональной изоляции с понедельника, 16 августа по 21 августа, чтобы обуздать очень заразеный вариант "Delta".

Власти также вводят запрет на вождение автомобиля с воскресенья, 15 августа до 27 августа, за исключением основных транспортных средств.

"Все дороги будут закрыты, за исключением грузовиков, перевозящих продукты питания и товары первой необходимости, а также машин скорой помощи. Этот запрет на движение будет очень суровым", - заявил пресс-секретарь национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси.

По словам Раиси, власть позволит проводить собрания под открытым небом только для продолжающихся траурных церемоний мусульман-шиитов.

Дополнение

Министерство здравоохранения страны сообщило о 29 700 новых случаях заболевания в субботу и 466 смертельных случаях по сравнению с рекордным показателем понедельника, когда было зарегистрировано 588 смертей от COVID-19. По официальным данным, общее количество смертей достигло 97 208 человек.

Только 3,8 млн человек были полностью вакцинированы при том, что население страны составляет 83 млн человек.

Официальные лица Ирана обвиняют санкции США в том, что они препятствуют усилиям по закупке иностранных вакцин и задержке поставок.