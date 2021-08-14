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Молдова от 1 октября вводит цифровые COVID-паспорта

Молдова от 1 октября вводит цифровые COVID-паспорта

КИЕВ. 14 августа. УНН. С 1 октября в Молдове появятся цифровые COVID-паспорта. Об этом после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья сообщила глава Минздрава страны Алла Немеренко, передает NewsMaker, информирует УНН.

Детали

В паспорте будут указаны данные о вакцинации от COVID-19, информация о тестах на коронавирус и сведения о выздоровлении.

"Мы разработаем и внедрим несколько цифровых решений для упорядочения контроля за соблюдением мер предотвращения распространения инфекции. С 1 октября у нас будет единый цифровой сертификат, в котором будут указаны данные о вакцинации, информация о сделанных тестах на ковид и сведения о выздоровлении от коронавируса. Также введут электронную систему для заполнения эпидемиологических анкет", - сообщила Немеренко.

По ее словам, Минздрав также намерен разработать мобильное приложение для наблюдения за людьми, которые находятся на карантине или лечатся от коронавируса дома.

Дополнение

В Молдове за последние сутки в 283 человек диагностировали коронавирус, по данным министерство здравоохранения, труда и соцзащиты. Таким образом, количество тех, кто заразился в стране увеличилось до 261 807 человек. От осложнений, вызванных COVID-19 за последние сутки умерли три человека.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Коронавирус
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