В Днепре обнаружили зараженную рыбу

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Днепре возле Черкасс специалисты Черкасского Управление Госэкоинспекции Центрального округа, Держпродспоживслужбы в Черкасской области и Черкасского рыбоохранного патруля обнаружили погибшую рыбу, предположительно умершую от поражения паразитами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления государственного экологического надзора области Александр Позняков, передает УНН.

Детали

Известно, что реагируя на обращения граждан 13 августа 2021, касательно замора рыбы в Кременчугском водохранилище (защитная дамба) в районе села Благодатное Золотоношского района, специалистами было проведено обследование береговой линии и отобраны пробы поверхностной воды.

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"При обследовании береговой линии Центрального пляжа протяженностью 300 метров наблюдался подход рыбы на поверхность воды с нетипичным поведением и выявлено погибшую рыбу (лещ), которая находилась в стадии разложения до 100 единиц. Температура воды 24,7° С, концентрация растворенного в воде кислорода от 9,0 до 9,5 мгО2/дм3 (норма ПДК не менее 4). В месте отбора проб поверхностных вод "цветение" не наблюдалось", - написал Позняков.

Как сообщается, вероятной причиной замора могло стать поражение рыбы одним из видов паразитов. Полный гидрохимический анализ поверхностных вод проводится в течение пяти суток. Образцы водных биоресурсов отобраны специалистами Держпродспоживслужбы в Черкасской области для установления причины гибели рыбы.

Добавим

В соответствии со ст. 31 Закона Украины "О местных государственных администрациях решения вопроса по сбору и удалению отходов на указанной территории относится к полномочиям Золотоношской райгосадминистрации. Поэтому администрации необходимо срочно организовать с привлечением в установленном порядке представителей Золотоношской территориальной общины, организаций, предприятий и учреждений работы по ликвидации гибели водных живых ресурсов.