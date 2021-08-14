Huawei обвинили в краже конфиденциальных данных в Пакистане

КИЕВ. 14 августа. УНН. Компания BES подала в суд на Huawei за кражу конфиденциальной информации после совместной работы над проектом для правительства Пакистана. Об этом сообщает УНН по данным Daily Sabah.

Детали

Американская компания Business Efficiency Solutions LLC (BES), которая разрабатывает программное обеспечение, обвинила китайского технологического гиганта Huawei в использовании своей технологии для создания "бэкдора", с помощью которого они собирали конфиденциальные данные, важные для национальной безопасности Пакистана.

В 2016 году BES и Huawei заключили договор на 150 миллионов долларов на разработку программного обеспечения для правительства Пакистана. BES создала программу, которая собирает конфиденциальную информацию от государственных органов, контролирует доступ к зданиям, отслеживает социальные сети и управляет дронами.

Huawei попросила компанию прислать конфиденциальную информацию в ее лабораторию в Китай для тестирования.

Компания-разработчик программного обеспечения утверждает, что с тех пор Huawei не возвращала программные инструменты, с помощью которых она получила бэкдор-доступ к конфиденциальным данным Пакистана.

Напомним

В прошлом году министерство юстиции США обвинило китайскую компанию Huawei Technolohies в том, что она помогала Ирану следить за протестующими на антиправительственных митингах в Тегеране.