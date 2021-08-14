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Пожарный самолет потерпел крушение в Турции: 8 человек погибли

Пожарный самолет потерпел крушение в Турции: 8 человек погибли

КИЕВ. 14 августа. УНН. Пожарный самолет типа Бе-200, арендованный у России, разбился при ликвидации последствий лесного пожара в Кахраманмараш (Турция). Минобороны России заявило, что 5 россиян и 3 турка, находившихся в самолете, погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet.

Детали

Самолет был арендован Генеральным управлением лесного хозяйства Турции в России и использовался на службе Регионального управления лесного хозяйства Аданы во время тушения лесного пожара в Кахраманмараш.

После сообщения об аварии в регион было направлено большое количество спасательных команд, и была предоставлена авиационная поддержка с воздуха.

Самолет потерпел крушение по неустановленной пока причине.

Сообщается, что в разбившемся самолете находились 8 человек, 5 из них были иностранцами, а 3 - турками.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, авария, Турция
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