У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла: поступило предупреждение об угрозе цунами

КИЕВ. 14 августа. УНН. Геологическая служба США подтвердила, что в субботу на Гаити произошло землетрясение силой 7,2 балла, что привело к предупреждению о цунами и повреждению зданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Эпицентр землетрясения находился примерно в 160 км от столицы страны Порт-о-Пренс.

Толчки ощущалось и в соседних странах.

Геологическая служба США сообщила, что вдоль береговой линии Гаити возможные волны до трех метров в высоту.

Дополнение

Землетрясение на Гаити магнитудой 7,0 в январе 2010 года превратило большую часть Порт-о-Пренса и близлежащих городов в пыльные развалины, в результате чего более 200 тысяч человек погибли и около 300 тысяч получили ранения. Более полутора миллионов гаитян остались без крова над головой.