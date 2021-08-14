Смертельное избиение бомжа: полиция Киева задержала братьев по подозрению в убийстве

КИЕВ. 14 августа. УНН. Прохожие в Голосеевском районе Киева обнаружили мужчину без признаков жизни и сообщили о происшествии на горячую линию 102. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы. В течение нескольких часов правоохранители установили обстоятельства происшествия, причастных к преступлению лиц и задержали их. Об этом УНН сообщили в Нацполиции Киева.

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"... Оказалось, что потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом состоянии произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали. Мы установили местонахождение злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 годов рождения, которые есть между собой братьями", - рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Бондаренко.

Детали

Следователи под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигурантам грозит от семи до десяти лет лишения свободы.