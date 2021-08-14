На "Десне" состоялся показ боевых и транспортных роботизированных платформ

КИЕВ. 14 августа. УНН. На базе Учебного центра "Десна" им. князя Ярослава Мудрого, в Черниговской области, министр обороны Украины осмотрел боевые и транспортные роботизированные платформы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Детали

Как известно, боевые и транспортные роботизированные платформы от отечественных производителей, были разработаны по заказу Министерства обороны для нужд Вооруженных Силах Украины. Министр обороны Украины Андрей Таран ознакомился с разработками украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщается, во время практического выполнения задач, представленные платформы преодолевали препятствия на пересеченной местности с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы, выполняли учебно-боевые задачи и тому подобное.

Добавим

В сообщении значится, что в Министерстве обороне Украины на основании утвержденных Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины оперативно-тактических требований к наземным роботизированных комплексов разработано соответствующее тактико-техническое задание. Во время нынешнего показа наземных дронов, военные специалисты обратили внимание производителей на недостатки. Ожидается, что после доработки разработки одновременно по единой программе и методикам их оценки будут представлены на государственные испытания.