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США нанесли авиаудар по формированиям талибов в районе аэропорта Кандагара

США нанесли авиаудар по формированиям талибов в районе аэропорта Кандагара

КИЕВ. 14 августа. УНН. Самолеты ВВС США нанесли сегодня удары по позициям формирований движения "Талибан" в районе аэропорта в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство Аль-Джазира.

Агентство ссылаясь на источник в спецслужбах Афганистана сообщило, что в результате налета есть убитые и раненые.

Атака была предпринята в поддержку правительственных сил, ведущих оборону района.

Ранее афганские ВВС нанесли удары по войскам талибов, наступающим на город Мазари-Шариф - административный центр северо-западной провинции Балх.

По информации иностранных СМИ, сторонники "Талибана" за последние несколько дней взяли под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана. 14 августа поступило сообщение о захвате двух главных городов восточных провинций Пактика и Кунар - Шаран (примерно в 200 км от Кабула) и Асадабад. По мнению аналитиков, в ближайшие дни боевики продвинутся к столице государства.

Источник: УНН
Теги: Афганистан
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