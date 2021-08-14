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В Турции перевернулся автобус со студентами: десятки пострадавших

В Турции перевернулся автобус со студентами: десятки пострадавших

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Турции перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 29 человек, большая часть их которых студенты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Somut Haber.

Детали

Авария произошла сегодня около 18:30 по местному времени в местности Бостанлык на 120-м километре шоссе Кайсери-Кахраманмараш. В результате ДТП пострадало 29 человек, 27 из которых студенты курсов Корана. Известно, что состояние 7 раненых тяжелое. Все пострадавши доставлены в окрестные больницы.

По предварительной информации, автобус слетел с дороги в кювет из-за размытой дождем дороги.
Полиция проводит расследование.

Напомним

В Турции после охвативших в конце июля страну пожаров, началось наводнение. В результате стихийного бедствия погибло уже по меньшей мере 44 человека. 

Источник: УНН
Теги: ДТП, Турция
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