В Турции перевернулся автобус со студентами: десятки пострадавших

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Турции перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 29 человек, большая часть их которых студенты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Somut Haber.

Детали

Авария произошла сегодня около 18:30 по местному времени в местности Бостанлык на 120-м километре шоссе Кайсери-Кахраманмараш. В результате ДТП пострадало 29 человек, 27 из которых студенты курсов Корана. Известно, что состояние 7 раненых тяжелое. Все пострадавши доставлены в окрестные больницы.

По предварительной информации, автобус слетел с дороги в кювет из-за размытой дождем дороги.

Полиция проводит расследование.

Напомним

В Турции после охвативших в конце июля страну пожаров, началось наводнение. В результате стихийного бедствия погибло уже по меньшей мере 44 человека.