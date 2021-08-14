В США беспрецедентно выросло количество мигрантов на границе с Мексикой

КИЕВ. 14 августа. УНН. Пограничная служба США зераеструвала больше 200 000 случаев миграции на границе с Мексикой, больше всего за 2021 года. Об этом, как сообщает Голос Америки, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, передает УНН.

"Мы столкнулись с беспрецедентным количеством мигрантов между пунктами пропуска на южной границе", - заявил Майоркас во время общения с прессой в Техасе в четверг.

Майоркас заметил, что количество случаев миграции учитывает несколько пересечений границы одним и тем же мигрантом. Количество мигрантов за это время превысило 150 000, что соответствует пиковым значением последних месяцев.

Правила, введенные во времена президентства Дональда Трампа с целью сдерживания пандемии COVID-19, так называемый "Раздел 42", позволяет быстро депортировать мигрантов, а также предусматривает подачи ими заявки на статус беженцев без пребывания в США. Байден оставил это правило в силе, однако сделал исключение для детей без сопровождения и других категорий.

Именно эта норма вызвала критику десятков организаций по защите прав мигрантов в США. Более 80 организаций обратились к Байдену с призывом отменить любые нормы, которые заставляли бы мигрантов ждать рассмотрение своего дела о статусе беженца на территории Мексики. Организации назвали такую политику "жестокой, незаконной и неэффективной".

Майоркас связал увеличение миграции с тяжелыми условиями жизни в странах, откуда поступают мигранты, а также с изменением иммиграционной политики во времена президента США Джо Байдена.

Он, однако, возразил связь распространение коронавируса в южных штатах США с увеличением миграции.

"Уровень обнаружения (вируса среди мигрантов - ред.) ниже, чем уровень в наших местных общинах", - заявил чиновник.