По меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения на Гаити

КИЕВ. 14 августа. УНН. Жертвами землетрясения на Гаити стали уже 29 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что «сильное землетрясение» привело к гибели людей и ущербу в различных частях страны. Он сказал, что мобилизует все доступные правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днем 14 августа.

Известно также, что объявленую ранее угрозу цунами, отменили.