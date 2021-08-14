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По меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения на Гаити

По меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения на Гаити

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Жертвами землетрясения на Гаити стали уже 29 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что «сильное землетрясение» привело к гибели людей и ущербу в различных частях страны. Он сказал, что мобилизует все доступные правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днем 14 августа.

Известно также, что объявленую ранее угрозу цунами, отменили.

Источник: УНН
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