Во Франции снова протестуют против “паспортов здоровья”: есть арестованы

КИЕВ. 14 августа. УНН. По данным Министерства внутренних дел Франции, сегодня, 14 августа, в стране прошли демонстрации против требования ковидних “паспортов здоровья”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

214845 участников вышли на протесты. Это самое большое количество протестующих за весь период подобных демонстарций. Всего в эту субботу на территории всей Франции произошло 217 акций, а именно в Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Ницце, Лилле, Нарбонне и других городах.

Во время этих демонстраций были арестованы 11 человек, а один сотрудник сил безопасности получил легкие ранения.

Напомним