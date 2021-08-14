Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10065

Во Франции снова протестуют против “паспортов здоровья”: есть арестованы

Во Франции снова протестуют против “паспортов здоровья”: есть арестованы

КИЕВ. 14 августа. УНН. По данным Министерства внутренних дел Франции, сегодня, 14 августа, в стране прошли демонстрации против требования ковидних “паспортов здоровья”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

214845 участников вышли на протесты. Это самое большое количество протестующих за весь период подобных демонстарций. Всего в эту субботу на территории всей Франции произошло 217 акций, а именно в Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Ницце, Лилле, Нарбонне и других городах.

Во время этих демонстраций были арестованы 11 человек, а один сотрудник сил безопасности получил легкие ранения.

Напомним

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД сообщил, что по всей стране в акциях протеста против вакцинации и санитарных пропусков приняли участие 204 тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. человек в Париже.

Источник: УНН
Теги: Франция, протесты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.