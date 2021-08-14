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Во Франковской области в горах пропал ребенок

Во Франковской области в горах пропал ребенок
Источник: ГСЧС Украины

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во время подъема группой туристов на Говерлу вблизи пгт Ворохта исчез мальчик 2015 рождения. Об этом УНН сообщают в ГСЧС.

Детали

14 августа, около 19:05, во время подъема группой туристов в составе 6 человек из г.. Коломыя по зеленому маршруту на г. Говерла, вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения.

Для проведения поисковых работ от ГСЧС присоединились спасатели поисково-спасательного отделения в составе 4 человек. Впоследствии к поискам дополнительно было привлечено еще 5 чрезвычайников и 11 военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, находившихся в лагере на горе Говерла.

Также к поискам добавлен 2 спасателя на квадроцикле ПРВ г. Лазенщина ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Объявлен “Сбор-Авария” поисково-спасательного отделения ДСНС м. Яремче. Поиски ребенка продолжаются.

Напомним

В Карпатах отравились трое туристов-подростков, их эвакуировали.

Источник: УНН
Теги: дети, Говерла, поиск, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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