Талибы захватили еще одну столицу провинции вблизи Кабула

КИЕВ. 14 августа. УНН. Талибы захватили город Пул-и-Алам в провинции Логар, находящейся в 60 километрах от южной границы города Кабул. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The National News.

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“Мы очень обеспокоены последним развитием, особенно в восточном регионе. К сожалению, мы потеряли Пул и-Алам сегодня, и это привело террористов к порогу Кабула ”, - рассказал один из чиновников.

Детали

После захвата центра города талибы захватили Абдула Каюма Рахими, губернатора провинции Логар. Местное сопротивление в Логаре был небольшим.

Дополнение

Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах к югу от столицы Кабула.

Талибы также атаковали северный город Мазари-Шариф с нескольких направлений, вызвав ожесточенные бои на его окраинах. О жертвах пока ничего не известно.

Контекст

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил в субботу с телеобращением, своим первым публичным выступлением после недавних завоеваний Талибана, в котором он поклялся не отказываться от “достижений” последних 20 лет, прошедших с тех пор, как США сбросили “Талибан” после терактов 11 сентября.

“Мы начали консультации внутри правительства со старейшинами и политическими лидерами, представителями различных слоев общества, а также с нашими международными союзниками, — сказал он. — Скоро результаты будут переданы вам, — добавил Гане, не вдаваясь в подробности.

Дополнение

За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство, поддерживаемое Западом, контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул и Мазари-Шариф.

Первые морские пехотинцы из контингента численностью 3000 человек прибыли в пятницу, чтобы помочь частично эвакуировать посольство США. Остальные должны прибыть в воскресенье.

Между тем “Талибан” выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в “Голос шариата”.