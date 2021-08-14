В результате землетрясения в Гаити погибли 227 человек: правительство объявило чрезвычайное положение

КИЕВ. 14 августа. УНН. По меньшей мере 227 человек погибли в результате землетрясения на Гаити магнитудой 7,2. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным службы гражданской защиты страны, по меньшей мере 227 человек погибли после землетрясения магнитудой 7,2 вблизи Гаити.

По данным Геологической службы США, землетрясение было примерно в 12 километрах (7,5 миль) к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Суд и на 10 километров в глубину (около 6 миль в глубину).

Служба безопасности США оценивает “большие жертвы” и масштабную катастрофу. Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение, которое продлится месяц.

Напомним

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил , что “сильное землетрясение” привел к гибели людей и нанес ущерб в разных частях страны. Он сказал, что мобилизует больше правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошла днем 14 августа.

Известно также, что объявленную ранее угрозу цунами, отменили.