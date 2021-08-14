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14 августа 2021, 23:32 • Златослава Максымук • 9540
Чемпионат Португалии: Яремчук стал лучшим игроком матча против "Аруку"
КИЕВ. 14 августа. УНН. Украинского форварда “Бенфики” Романа Яремчука признали лучшим игроком матча второго тура чемпионата Португалии против “Аруку”. Об этом пишет УНН со ссылкой на iSport.ua.
Детали
Яремчук дебютировал в чемпионате Португалии, выйдя в стартовом составе и проведя на поле 57 минут. За это время он отметился голом и результативной передачей, а “Бенфика” выиграла 2: 0.
После матча украинцу вручили приз лучшего игрока матча.
Напомним
“Динамо” сыграло товарищеский матч против “Интера” в Монце, где потерпело разгромное поражение 3: 0.
Источник: УНН
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