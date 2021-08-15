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США развернет 5 000 военных в Афганистане

США развернет 5 000 военных в Афганистане

КИЕВ. 15 августа. УНН. США развернут в Афганистане примерно 5 000 американских военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации из Афганистана дипработников. Об этом заявил президент Джо Байден, говорится на сайте Белого дома, передает УНН.

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“Основываясь на рекомендациях наших дипломатических, военных и разведывательных групп, я санкционировал развертывание примерно 5000 американских военнослужащих, чтобы убедиться, что у нас может быть организовано и безопасное сокращения американского персонала и другого союзного персонала, а также организованное и безопасное эвакуация афганцев, которые помогали нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергался особому риску наступления талибов”, - сказал Байден.

Детали

Также он приказал вооруженным силам США и разведывательному сообществу обеспечить способность противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана. Госсекретарь Энтони Блинкен по поручению Байдена будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами в предотвращении кровопролития.

“Мы сообщили представителям Талибана в Дохе через нашего боевого командира, любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами США”, — заявил президент США.

Напомним

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.

За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство, поддерживаемое Западом, контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул и Мазари-Шариф.

Первые морские пехотинцы из контингента численностью 3000 человек прибыли в пятницу, чтобы помочь частично эвакуировать посольство США. Остальные должны прибыть в воскресенье.

Между тем “Талибан” выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в “Голос шариата”.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан
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