Филиппины всколыхнуло землетрясение

КИЕВ. 15 августа. УНН. На Филиппинах 14 августа днем произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США, пишет УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 6 км к западу от населенного пункта Багалангит на Филиппинах.

Эпицентр подземных толчков, по предварительным данным, находился в точке с координатами 13,7104 градуса северной широты и 120,8272 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 129,34 км.

Напомним

В результате землетрясения в Гаити погибли 227 человек, правительство объявило чрезвычайное положение