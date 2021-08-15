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Филиппины всколыхнуло землетрясение

Филиппины всколыхнуло землетрясение

КИЕВ. 15 августа. УНН. На Филиппинах 14 августа днем произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США, пишет УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 6 км к западу от населенного пункта Багалангит на Филиппинах.

Эпицентр подземных толчков, по предварительным данным, находился в точке с координатами 13,7104 градуса северной широты и 120,8272 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 129,34 км.

Напомним

В результате землетрясения в Гаити погибли 227 человек, правительство объявило чрезвычайное положение

Источник: УНН
Теги: Филиппины, землетрясение
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