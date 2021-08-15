Чешское правительство эвакуирует своих дипломатов из Афганистана

КИЕВ. 15 августа. УНН. Чешское правительство эвакуирует двух своих дипломатов из посольства в Кабуле вместе с местными рабочими, поскольку ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

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“Я принял решение о немедленной эвакуации наших дипломатов в международный аэропорт Кабула”, — заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек. Позже на заседании совета государственной безопасности министры правительства также решили эвакуировать сотрудников местного посольства.

“Эти люди служили Чешской Республике, и мы несем за них полную ответственность. Жены и маленькие дети наших сотрудников сталкиваются со смертью и пытками. Мы просто не можем этого допустить ”, - сказал Кулханек в заявлении.

Те, кто помогал чешской армии, например переводчики, также будут эвакуированы. В ближайшие дни состоятся эвакуационные полеты.

Напомним

Ранее УНН писал, что Чехия создает кризисный штаб по защите своего посольства в Афганистане.

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.

дополнение

За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство, поддерживаемое Западом, контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул и Мазари-Шариф.

Первые морские пехотинцы из контингента численностью 3000 человек прибыли в пятницу, чтобы помочь частично эвакуировать посольство США. Остальные должны прибыть в воскресенье.

Между тем “Талибан” выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в “Голос шариата”.