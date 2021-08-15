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В Испании зафиксировали температурный рекорд

В Испании зафиксировали температурный рекорд

КИЕВ. 15 августа. УНН. Испания установила новый рекорд жары в 47,2 градуса по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

16 городов в итало отнесли к красной зоне тревожной готовности из-за рисков для здоровья, а Португалия предупредила 75% своих регионов о том, что они сталкиваются с «значительно повышенным риском» лесных пожаров.

По данным Государственного метеорологического агентства Испании, потенциальный новый рекорд был зафиксирован в Монторо, Кордова. Это превышает предыдущий рекорд страны в 46,9 градуса Цельсия (116,42 F), установленный в июле 2017 года.

Сильная жара наступила всего через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре 48,8 градуса по Цельсию, которая после подтверждения будет самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.

Текущий рекорд жары в Европе был установлен в 1977 году, когда Афины достигли отметки 48,0 по Цельсию (118,4 F).

Напомним

В Киеве в июле зафиксировали четыре температурных рекорда.

Источник: УНН
Теги: Испания, жара
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