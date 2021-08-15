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Новости: Криминал и ЧП
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В Черкасской области автомобиль упал в реку: водитель и пассажир погибли

В Черкасской области автомобиль упал в реку: водитель и пассажир погибли

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Городище Черкасской области автомобиль слетел с дамбы в реку, водитель с пассажиром погибли. Об этом информируют в пресс служба полиции Черкасской, пишет УНН.

Детали

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля Fiat, не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части на дамбе, после чего автомобиль попал в водоем.

В результате аварии 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба мужчины жители города Черкассы. Другой пассажир - 36-летний местный житель не пострадал.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии , которая произошла в Белгород-Днестровском районе с участием правоохранителей.

Источник: УНН
Теги: ДТП, смерть, Черкассы и Черкасская область
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