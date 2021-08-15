В Нигерии обстреляли пассажиров автобусов: погибли 22 человека

КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате вооруженного нападения в центральной части Нигерии погибли 22 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным полиции штата, в субботу утром в результате вооруженного нападения в штате Плато в центре Нигерии в результате вооруженного нападения были убиты 22 человека и еще 14 получили ранения.

Убахи Огаба, официальный представитель полиции Плато, заявил, что колонна из пяти автобусов с мусульманскими последователями подверглась нападению вооруженных людей посреди дороги.

Напомним

В Нигерии полиция ликвидировала 6 боевиков и потерпела одно потери в результате перестрелки.