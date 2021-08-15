Наводнение в Турции: число погибших возросло до 57

КИЕВ. 15 августа. УНН. Число жертв сильных наводнений и оползней вдоль побережья Черного моря Турции возросло по меньшей мере до 57. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Проливные дожди, которые обрушились на черноморские провинции Айдын, Стамбул и Синоп, вызвали наводнения. Турецкое агентство стихийных бедствий AFAD сообщил, что 48 человек погибли в Стамбул, восемь в Синопе и один в Бартини.

По данным агентства, восемь человек остались в больницах.

Выступая вечером в субботу в Стамбул, министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что 15 из погибших еще не идентифицированы. Он сказал, что в общей сложности 77 случаев пропавших без вести осталось в Кастамону и Синопе, но подчеркнул, что это не означает, что они погибли.

Он добавил, что предыдущая число пропавших без вести составило 143 человека, включая дубликаты имен, а некоторые из них остались живы. Около 2250 человек были эвакуированы по всему региону на фоне наводнения, многие из них подняли с крыш вертолетами. Многие из них временно находятся в студенческих общежитиях.

Напомним

В пострадавших регионах обрушились здания, а реки разлились. Паводки смыли фундаменты многих многоквартирных домов. Потоки воды разбросали десятки машин и кучи мусора по улицам, разрушили мосты и отключили электричество в сотнях населенных пунктов.

Менее чем за три дня в одном из северных деревень выпало около 45 см дождя.

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись через жаркую, ветреную и сухую погоду. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и оползней погибли шесть человек.