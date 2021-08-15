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Новости: Новости Мира
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Иран на неделю вводит локдаун

Иран на неделю вводит локдаун

КИЕВ. 15 августа. УНН. Иран введет шестидневный “общий карантин” в городах по всей стране после старта 5 волны коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Закрытыми будут все рынки и государственные офисы, а также кинотеатры, спортзалы и рестораны во всех иранских городах.

Локдаун начнется в понедельник, 16 августа, и продлится до субботы.

Национальная оперативная группа из коронавируса, выдавшего это решение, также приказала запретить въезд между всеми иранскими городами с воскресенья по пятницу.

Иран за один день сообщил о 466 смертей и 29 700 новых случаев заболевания коронавирус. Это привело к тому, что общее число погибших от пандемии достигла 97 208, а общее количество подтвержденных случаев - 4389085.

Напомним

В Иране ежедневно регистрируют более 40 000 случаев во время 5 волны коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Иран, карантин
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