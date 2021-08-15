Землетрясение в Гаити: число жертв возросло до 304

КИЕВ. 15 августа. УНН. В субботу на юго-западе Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли по меньшей мере 304 человека, еще около 1800 получили ранения, когда здания разрушились. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Управление гражданской защиты Гаити сообщил в Twitter, что количество погибших составило 304, большинство на юге страны. Спасатели и прохожие смогли вытащить из-под завалов много людей. По информации агентства, раненых все еще доставляют в больницы.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение для всей страны в месяц и сказал, что не будет просить международной помощи, пока не будет известен размер убытков. Он сказал, что некоторые города были почти полностью разрушены, и правительство должно людей в прибрежном городке Ле -Кай, которые помогли спланировать и скоординировать ответ.

Он сказал, что Международный Красный Крест и больницы в неповрежденных районах помогают ухаживать за ранеными, и призвал гаитян объединиться.

Цитата

“Самое главное — вывести как можно больше выживших под завалами. Мы узнали, что местные больницы, в частности больница Ле -Кей, переполнены ранеными ”, - сказал Анри.

Напомним

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошла днем 14 августа.