В Херсонской области зафиксировали 32 новых случая коронавируса в сутки

“За последние сутки проведено 794 ПЦР-исследования, 97 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 446 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 32 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 20 женщин и 12 мужчин. Из них 2 ребенка ”, - говорится в сообщении.



Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “24 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 8 человек ”.

Также в области зафиксировано 9 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 082 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.

Из них

−34980 человек побороли недугов;

−881 человек инфицирован COVID-19;

−1221 человек умер ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2265217 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 238 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.