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15 августа 2021, 03:16 • Златослава Максымук • 7830
В США 5-летний мальчик застрелил 3-летнюю девочку
КИЕВ. 15 августа. УНН. По словам чиновников, 5-летний мальчик застрелил 3-летнюю девочку в доме в городе Бена, штат Миннесота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Ее везли в больницу члены семьи, ее перехватила скорая помощь, ребенка пытались спасти. В больнице девушку констатировали умершим.
Расследование продолжается. Отношения между мальчиком и девочкой не ясны. Также неизвестно, как ребенок завладела огнестрельным оружием.
Непонятно, будут возбуждены уголовные обвинения в смертельном инциденте.
Напомним
Джейк Дэвисон, расстрелял пять человек, в том числе молодую девушку, в Плимуте (Великобритания), всего за шесть минут.
Источник: УНН
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