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В Боснии и Герцеговине состоялся ЛГПТ-парад

В Боснии и Герцеговине состоялся ЛГПТ-парад

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сотни людей в субботу, 14 августа, прошли по улицам столицы Боснии и Герцеговины в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

Информации о актов насилия против участников марша в Сараево нет, поскольку мероприятие проходило под усиленной охраной полиции. Организаторы заявляют, что ЛГБТ-сообщество претерпела притеснений с начала пандемии COVID-19, унесшей в стране почти 10 000 жизней.

Среди требований участников прайда - принятие закона об однополых партнерства и план мероприятий по прекращению дискриминации ЛГБТ в краини.Тим тем, десятки противников ЛГБТ собрались в другом месте в Сараево, заявив, что хотят защитить традиционные ценности от "агрессивной" идеологии ЛГБТ.

Марш в поддержку ЛГБТ стал всего лишь третьим подобным мероприятием в истории Боснии и Герцеговины, этнически разделенной и во многом консервативной страны.

Напомним

Тысячи людей присоединились к маршу ЛГБТ в Бухаресте в субботу, который состоялся впервые с начала пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: ЛГБТ, Босния и Герцеговина
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