Канада продлила запрет на пассажирские авиарейсы из Индии

КИЕВ. 15 августа. УНН. Канада продлила запрет на пассажирские рейсы из Индии из-за угрозы распространения новых штаммов COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство транспорта Канады.

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"Учитывая советы экспертов в области общественного здоровья, министерство транспорта Канады продлило действие Сообщение летчикам (NOTAM), которым запрещается посадка всех коммерческих и частных рейсов, следующих из Индии, к 21 сентября 2021", - говорится в распространенном сообщении.

На грузовые, медицинские и военные рейсы этот запрет не распространяется.