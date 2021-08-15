В Кот-д'Ивуаре впервые за 25 лет зафиксировали Эболу

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Кот-д'Ивуар зарегистрировали первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ВОЗ.

Детали

Инфицирования обнаружили в городе Абиджан, что на юге Кот-д’Ивуара. В ВОЗ заявили о намерении развернуть в Республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции. Отмечают, что больной человек прибыл из Гвинеи.

Цитата

“Министерство Здравоохранения Кот-д’Ивуара подтвердило сегодня первый случай Эболы в стране с 1994 года. Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи”, — говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Напомним

Во второй половине июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о завершении в Гвинее вспышки лихорадки Эбола, унесшей жизни 12 человек,