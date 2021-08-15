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В мире коронавирусом заразились более 207,5 млн людей

В мире коронавирусом заразились более 207,5 млн людей

КИЕВ. 15 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 заболели почти 207 500 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 207,523,253 человека, из них выздоровели 186 015 856 человек. Количество умерших возросло до 4367066.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37435835), Индия (32191954), Бразилия (20,350,142), Россия (6,579,212), Франция (6449863), Великобритания (6241011), Турция (6059806 ) и Аргентина (5,080,908).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (637439), Бразилии (568,833) и Индии (431,253).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2265217 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 238 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
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