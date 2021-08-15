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Италия эвакуирует своих граждан самолетом из Кабула

Италия эвакуирует своих граждан самолетом из Кабула

КИЕВ. 15 августа. УНН. Италия также начала операции по репатриации своего персонала, сохраняя при этом гарнизон посольства в аэропорту столицы Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Посольство Италии в Кабуле также направило электронное письмо всем соотечественникам в Афганистане, подав призыв вернуться. “После приглашений на выезд из страны ввиду серьезное ухудшение условий безопасности, завтра, 15 августа, около 21.30, из аэропорта Кабула гражданам Италии станет доступным полет ВВС”, — говорится в письме. Поэтому посольство приглашает “покинуть страну”, воспользовавшись этим авиаперевозкам.

Цитата

“Мы готовимся к каких-либо случаев, включая эвакуацию. Мы должны думать о безопасности сотрудников нашего посольства ”, - заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Дополнение

В аэропорту будет содержаться представительный гарнизон, как и большинство других посольств. По ситуации безопасности в посольстве Италии в последние дни, конфронтация на самом высоком уровне на линии Палаццо Чиги-Фарнезина-Оборона-Интерьер была постоянной, Министерство иностранных дел также поддерживало тесный контакт с Государственным департаментом США, чтобы решать скоординированные действия, в том числе с другими союзниками. Находясь в итальянском офисе, сотрудники службы безопасности были наготове и готовы к любым -Какого сценария.

Напомним

Великобритания готовится прекратить дипломатическую миссию в Афганистане.

США развернет 5000 военных в Афганистане. Боевики под контролем 20 из 34 провинций страны после захвата еще двух вчера.

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.

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Источник: УНН
Теги: эвакуация, Италия
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