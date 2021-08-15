Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН Lite
Архив
8505

15 августа: День археолога

15 августа: День археолога

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня, 15 августа, в мире отмечают День археолога, а верующие чтят память Стефана первомученика, пишет УНН.

Праздники

День археолога до 2008 года было неофициальным праздником в Украине.

Праздник установлен в Украине Указом Президента от 6 августа 2008 года № 694/2008 «О Дне археолога», «... учитывая весомый вклад украинских ученых-археологов в развитие отечественной археологии, исследование, сохранение, популяризацию археологического наследия Украины и в поддержку инициативы общественности ...» [5].

Это решение в среде украинских археологов восприняли неоднозначно. В частности, в среде части археологов функционирует миф о "донощиство" Т.С.Пассек и неприятие в связи с этим даты празднования 15 августа.

Религиозный праздник

15 августа Святая Церковь (восточной традиции, пользуется Юлианскому календарю) молитвенно вспоминает перенесения мощей первомученика архидиакона Стефана из Иерусалима в Константинополь.

Согласно преданию, вместе с шестью единоверцами именно Стефан был избран в диаконы апостолами и должен был поддерживать порядок, справедливость среди населения. Однако нужно сказать, что кроме этого Стефан также проповедовал веру во Христа в Иерусалиме.

15 августа именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Никодим, Степан.

Источник: УНН
Теги: праздник
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Новости по теме
Вторник, 10 августа 2021
Понедельник, 9 августа 2021
Воскресенье, 8 августа 2021
Суббота, 7 августа 2021
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.