Сегодня талибы без боя захватили последний крупный город после Кабула

КИЕВ. 15 августа. УНН. Афганское ключевое восточный город Джелалабад без боя показалось боевикам "Талибана". Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В воскресенье “Талибан” приблизился к полному военному захвата Афганистана, захватив еще большие города, оставив для покорения только изолированную столицу Кабул.

Повстанцы взяли под контроль ключевые восточный город Джалалабад в воскресенье, буквально через несколько часов после захвата северного антиталибского бастиона Мазари и-Шариф.

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“Мы проснулись сегодня утром под белыми флагами Талибана по всему городу. Они вошли без боев ”, - сказал житель Джалалабаду Ахмад Вали.

Напомним

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.