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15 августа 2021, 08:17 • Златослава Максымук • 6465
У побережья Ливии спасли более 70 нелегалов
КИЕВ. 15 августа. УНН. Военно-морские силы Ливии в субботу сообщили, что их береговая охрана спасла 71 нелегального иммигранта у западного побережья страны. Об этом пше УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Иммигранты направлялись в Европу на резиновой лодке, когда патруль береговой охраны отправился их спасать после того, как получил сигнал бедствия
Иммигранты были переданы в отдел борьбы с незаконной иммиграцией, который завершит процедуры их депортации безопасно назад в страну происхождения.
Напомним
У юго-восточных берегов Туниса спасены около 95 нелегальных мигрантов.
Источник: УНН
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