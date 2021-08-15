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У побережья Ливии спасли более 70 нелегалов

У побережья Ливии спасли более 70 нелегалов

КИЕВ. 15 августа. УНН. Военно-морские силы Ливии в субботу сообщили, что их береговая охрана спасла 71 нелегального иммигранта у западного побережья страны. Об этом пше УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

Иммигранты направлялись в Европу на резиновой лодке, когда патруль береговой охраны отправился их спасать после того, как получил сигнал бедствия

Иммигранты были переданы в отдел борьбы с незаконной иммиграцией, который завершит процедуры их депортации безопасно назад в страну происхождения.

Напомним

У юго-восточных берегов Туниса спасены около 95 нелегальных мигрантов.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Ливия
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