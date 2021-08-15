Дождь снова накрыл Японию: есть жертвы смещения селей

КИЕВ. 15 августа. УНН. По меньшей мере четыре человека считаются мертвыми, а двое пропавшими без вести после того, как проливной дождь вызвал оползни селей на территории всей Японии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

59-летняя женщина в Унзени, префектура Нагасаки, погибла после того, как ее дом был разрушен в результате оползня. Двое членов его семьи пропали без вести, но их еще не считают мертвыми.

Часть Японии этим летом была затоплена беспрецедентными ливнями. Например, в городе Урешино, что в префектуре Сага, со среды выпало более 1000 миллиметров дождя, что в три раза превышает обычную норму за один месяц.

Синоптики говорят, что дождевой фронт, вероятно, продлится над Японией около недели. Ожидается, что фронт постепенно двигаться на восток, принося потенциально разрушительные осадки на значительную часть восточной Японии.

Напомним

В субботу, 14 августа, часть территории Японии продолжила страдает от проливных дождей, при этом Метеорологическое управление страны опубликовало предупреждение о чрезвычайных ситуациях в префектуре Хиросима, а также в трех префектурах района Кюсю, где был зарегистрирован рекордный уровень осадков.